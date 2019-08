Blickpunkt Wirtschaft : Braut-Atelier zieht in Räume am Marktplatz

Vor einem Jahr war Sandra Hübner mit ihrem Braut-Atelier in Räume an der Kaiserstraße gezogen. Jetzt erfolgt der Umzug an den Markt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Inhaberin Sandra Hübner zieht Ende des Monats mit ihrem Braut-Atelier in neue und größere Räumlichkeiten direkt am Marktplatz – dorthin, wo früher die Apotheke war.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass das „Braut-Atelier Radevormwald“ seine Eröffnung feierte. Als ob sich Inhaberin Sandra Hübner nun selbst ein Geschenk zum Einjährigen machen will, erfolgt Ende des Monats der Umzug in neue und größere Räumlichkeiten direkt am Marktplatz – dorthin, wo früher die Apotheke war. Gefeiert wird das am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr, Markt 8.

„Ich habe den kleinen und gemütlichen Laden an der Kaiserstraße sehr geliebt und ziehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge um“, sagt Sandra Hübner. Das erste Jahr sei sehr gut gelaufen, nur habe sie in dem Laden an der Kaiserstraße zu wenig Platz für all die schönen Kleider, die sie ihren Kunden anbieten möchte. „Außerdem wird es nicht nur eine räumliche Erweiterung geben, in das neue Ladenlokal am Markt zieht auch Maßschneiderin Laura Grosser mit ein“, kündigt Sandra Hübner an. Sie sei Schneidermeisterin und werde das Angebot um die selbstdesignten und maßgeschneiderten Braut,- Abend- und Kommunionkleider erweitern. „So können wir noch individueller auf die Wünsche unserer Kunden eingehen“, sagt Sandra Hübner. Hinzu kommen jede Menge Accessoires wie Brautschuhe, Schleier, Boleros, Diademe und Taschen.