Wichtige Ausstellungen am Main : Frankfurter Gipfel

Lawren S. Harris (1885-1970): "Mt. Lefroy" (1930, Öl auf Leinwand) zu sehen in der Frankfurter Schirn. Foto: McMichael Canadian Art Collection, 1975 / Family of Lawren S. Harris / Schirn

Frankfurt Die Frankfurter Museumslandschaft bietet in diesem Sommer großartige Projekte. Und die nahe Altstadt hat ihre originale Pracht zurück.

Frankfurt lockt in diesem Kultursommer mit spannenden Ausstellungen. Aber auch das beeindruckende Megaprojekt der neuen Altstadt, das kurz vor der Corona-Pandemie fertig wurde, lohnt einen Besuch: 35 Häuser, teils originalgetreue Rekonstruktionen jahrhundertealter Gebäude, in den verwinkelten Gassen zwischen Dom und Römer. Viele Museen sind gleich nebenan.

Max Beckmann und Frankfurt – das ist eine eigene Geschichte. Das Städel-Museum am Mainufer greift sie mit einer kleinen, aber herausragenden Schau auf. Der Künstler, einer der bedeutendsten Vertreter der Klassischen Moderne, lebte von 1915 bis 1933 in Frankfurt und schuf hier viele Schlüsselwerke.

Eine der beeindruckendsten Ausstellungen zeigt mit „Magnetic North“ die Kunsthalle Schirn: Hier wird erstmals in Deutschland umfassend die bei uns wenig bekannte Kunst Kanadas präsentiert. Tiefe Wälder und majestätische Landschaften, Rocky Mountains , Arktis und Nordlichter sind die Motive der Künstlergruppe Group of Seven, die sich 1920 gründete und die kanadische Malerei prägte.

Ergänzt um Werke, die das Leben der Ureinwohner beleuchten, und die in der Natur gemalten Ölbilder von Tom Thomson vermittelt die Schirn ein Bild vom romantischen Mythos und der Spiritualität des Landes, nimmt aber auch die Realität des 20. Jahrhunderts in den Blick: Umsiedlung der indigenen Bevölkerung, Holzwirtschaft und Ausbeutung von Bodenschätzen.

Zu sehen sind – in Kooperation mit der National Gallery of Canada – rund 80 Gemälde und 40 Skizzen, Fotos und Videos. Auch das ikonische Bild „Westwind“ von Thomson, das viele Kanadier als malerische Entsprechung zu ihrer Hymne begreifen.

Ganz andere Szenarien im Deutschen Filmmuseum: Es sind Untergangsszenarien. New York in einer Eiswüste, ein Kometeneinschlag, der einen Tsunami auslöst, ein Luxusdampfer, der rumpfaufwärts treibt: In „The Day After Tomorrow“, „Deep Impact“, „Titanic“ und vielen anderen Blockbustern sind immer wieder solche Momente verfilmt worden. Der „Katastrophe“ im Film widmet sich seit kurzem das Deutsche Filmmuseum. Das Klima steht dabei besonders im Fokus.