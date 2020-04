Dorferneuerungsprogramm des Landes : Kulturgemeinde erhält 57.000 Euro für Dachsanierung

Önkfeld Die Kulturgemeinde Önkfeld hatte sich im September 2019 um Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 beworben. Jetzt schickte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung den positiven Bescheid.

Eine frohe Osterüberraschung gab es für die Kulturgemeinde Önkfeld pünktlich in der Woche vor Ostern: Damit waren die Bemühungen des Vorstandes erfolgreich, denn wie bereits berichtet hatte sich die Kulturgemeinde im September 2019 um Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 beworben. In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 8. April bekamen die Mitglieder nun die Gewissheit, dass der Antrag positiv beschieden wurde. „Für unser Projekt der Schieferdachsanierung am Haus der Kulturgemeinde fließen 57.000 Euro nach Önkfeld“, teilte jetzt der Vorsitzende Jürgen Fischer mit. Derzeit würden die Angebote von Radevormwalder Dachdeckerunternehmen ausgewertet, so dass wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.