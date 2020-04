Corona-Krise in Radevormwald : Ehrenamtliche Helfer nähen Stoffmasken

Radevormwald Zwölf Frauen meldeten sich bei Birgitt Rocholl, um in der Corona-Krise ganz unbürokratisch zu helfen.

Den Stoff für die Masken hatte Birgitt Rocholl noch, Nähgarn und Gummiband hat sie über den Großhandel bestellt. Dank ihrer Schmuckmanufaktur „Rocholls Wundertüte“ konnte sie direkt beim Großhandel in Holland bestellen. Die Materialien waren nach einem Tag da. Mitte vergangener Woche hat Birgitt Rocholl die Materialien zu ihren ehrenamtlichen Helferinnen gebracht. „Alle Materialien habe ich in Tüten verpackt und kontaktlos übergeben. Die Frauen, die bei der Aktion dabei sind, kommen aus ganz Radevormwald, sind jung und alt“, sagt sie. Einige Tage nach der Auslieferung der Materialien waren die Masken bereits fertig und konnten an die Pflegeheime- und Dienste geliefert werden. Den logistischen Aufwand hat die Radevormwalderin für diese Aktion nicht gescheut. „Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir alle wollen uns engagieren und Gutes tun. Die Aktion bildet eine Gemeinschaft und hat uns allen Spaß gemacht. Die Stoffmasken helfen dabei, dass sich Tröpfchen nicht so weit in einem Raum verteilen. Sie haben keine Schutzfunktion für den Träger, aber für andere Menschen in einem Raum“, sagt Birgitt Rocholl. Sie hat die Diskussionen um selbst genähte Masken mitverfolgt und weiß, dass sie nicht als „Schutzmasken“ benannt und gehandhabt werden dürfen. Stoffmasken dürfen dem Träger kein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und müssen deswegen besonders bewusst getragen werden.