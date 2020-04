Interview mit Autorin Martina Kempff : Der Weg zum eigenen Buch

Info

Werke Von Martina Kempff wurden 19 Bücher veröffentlicht. Ihr erstes Buch hat sie 1997 geschrieben. Bekannt ist die Autorin, die in Radevormwald lebt unter anderem für den Roman „Die Marketenderin“ und „Die Rebellin von Mykonos“. Besonders beliebt ist aktuell die Kehr-Krimireihe. Martina Kempff hat sieben Jahr in der Kehr, in der Eifel, gelebt und hat „nach einigen historischen Romanen die Berlinerin Katja Klein in dieses Eifel-Örtchen ziehen lassen.“ So stellt die Schriftstellerin, die früher als Journalistin gearbeitet hat, ihre Krimi-Reihe auf ihrer Internetseite vor. Mehr Infos unter www.martinakempff.de