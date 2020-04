Stadtsportbund in Krefeld : Sportvereine beantragen zehn Millionen Euro Unterstützung

Stadtsportbund in Krefeld

Krefeld Moderne Sportstätte 2022: Der Sanierungsstau ist immens. 25 Sportvereine haben mehr als dreimal so viel beantragt wie Fördergeld für Krefeld zur Verfügung steht.

Der Bedarf in Krefeld ist riesig. 25 von 42 antragsberechtigten Mitgliedsvereinen des Stadtsportbundes (SSB) habe insgesamt 74 Anträge eingereicht, um ihre Sportstätten auf Vordermann zu bringen. Die beantragte Gesamtsumme von zehn Millionen Euro mache deutlich wie groß der Sanierungsstau in Krefeld und der Nachholbedarf bei der Instandhaltung und Modernisierung sei, sagte der SSB am Donnerstag.