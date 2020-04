Kunst in Rade in der Corona-Krise : In der Corona-Krise „Macht des Tropfens“ künstlerisch dargestellt

Kunst in Rade in der Corona-Krise

Radevormwald Es waren die Tropfenfotos der Kieler Hobby-Fotografin Nikola Gehrt, die Thomas Lorenz und sein Team von der Firma A-M-T Management Performace bei der Ideenfindung für eine neue Homepage zu der Assoziation „Die Macht des Tropfens“ brachten.

Mit so einer positiven Resonanz hatte Thomas Lorenz gar nicht gerechnet. Am vergangenen Donnerstag, also noch vor Ostern, hatte er Arztpraxen, Apotheken, Geschäfte und Banken in Radevormwald einen Besuch abgestattet, um eine besondere Aktion zu bewerben und Plakate abzugeben. Die hängen mittlerweile im gesamten Stadtgebiet und sind ein Blickfang für den Betrachter.