Landesbausparkasse in Radevormwald : Bis zu 112.000 Euro für eigene vier Wände in Rade

Bis zu 112.000 Euro für eigene vier Wände in Rade

Landesbausparkasse in Radevormwald

Im April 2015 entstand dieses Foto an der Oderstraße/Wasserturmstraße. 2020 werden neue und gebrauchte Immobilien gefördert. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Mit der neuen Wohnraumförderung erhält eine vierköpfige Familie in Radevormwald ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 112.000 Euro. „Das sind 12.000 Euro mehr als bisher.

Gute Nachrichten für alle Familien in der Bergstadt: Weil die Immobilienpreise stetig steigen, wurden jetzt auch die Landesmittel für die eigenen vier Wände erhöht. Mit der neuen Wohnraumförderung erhält eine vierköpfige Familie in Radevormwald ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 112.000 Euro. „Das sind 12.000 Euro mehr als bisher, gefördert werden neue wie gebrauchte Häuser und Wohnungen“, sagt LBS-Gebietsleiter Georg Görnert.

Um den sehr unterschiedlichen Preisen in NRW gerecht zu werden, sind die Gemeinden in vier sogenannte Kostenkategorien eingestuft. Radevormwald gehört zur zweitniedrigsten Kategorie, hier beträgt die Grundförderung 78.000 Euro. Hinzu kommt ortsunabhängig ein Familienbonus von 17.000 Euro pro Kind oder schwerbehinderter Person. Wer seinen Neubau barrierearm ausstattet, erhält ein Zusatzdarlehen von 10.000 Euro. Das Bruttoeinkommen der Musterfamilie darf bis zu etwa 54.500 Euro betragen, 15 Prozent der Gesamtkosten des Immobilienerwerbs müssen als Eigenkapital mitgebracht werden. Die Gesamtkosten setzen sich aus dem eigentlichen Immobilienkaufpreis und den sogenannten Erwerbsnebenkosten (etwa 15 Prozent für Grunderwerbssteuer, Notar und gegebenenfalls Makler) zusammen. In Radevormwald sind das aktuell für ein gebrauchtes Eigenheim durchschnittlich 275.000 Euro zuzüglich rund 41.000 Euro Nebenkosten. Daraus ergibt sich rechnerisch ein notwendiges Eigenkapital von 47.000 Euro.