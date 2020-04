Ostern : Unsere Auferstehung nach der Krise

Radevormwald Ostern ist das Fest der Auferstehung. Radevormwalder sprechen über ihre Auferstehung nach der Corona-Krise.

Ostern ist in diesem Jahr anders. Große Familienfeste bleiben aus, die Kirchen bleiben leer und die Menschen leben zurückgezogen in ihrem Zuhause. Die Corona-Krise macht auch an diesem Wochenende keine Pause – und doch bleibt Ostern das Fest der Auferstehung, das Fest der Hoffnung und des Lebens. Sechs Radevormwalder blicken in die hoffentlich nahe Zukunft und denken an ihre Form der Auferstehung nach der Corona-Krise. Obwohl die meisten von ihnen gut mit der Krise zurecht kommen, haben sie alle an Lebensqualität und Freiheit in den vergangenen Wochen eingebüßt. Ganz Deutschland, die ganze Welt schwebt zwischen Angst und Hoffnung, und so geht es auch den Menschen, die das Leben in Rade mitgestalten.