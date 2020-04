ÖPNV in Neuss : Land fördert Nachrüstung von 19 Stadtwerke-Bussen

ÖPNV in Neuss

Neuss Die Ziele sind klar formuliert: Der ÖPNV in Neuss soll weniger Schadstoffe ausstoßen. Ein wichtiger Bestandteil der Pläne ist die Busflotte der Stadtwerke Neuss, die jetzt einen Förderbescheid erhalten haben.

Insgesamt 19 Stadtwerke-Busse werden in den kommenden Wochen mit Abgasnachbehandlungssystemen auf Euro-VI-Niveau nachgerüstet. Die Landesförderung in Höhe von rund 54.000 Euro ergänzt die Förderung durch den Bund von 290.000 Euro.

„Für eine saubere Mobilität können emissionsarme Reisebusse und insbesondere Linienbusse im ÖPNV, die praktisch den ganzen Tag unterwegs sind, einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). „Zusätzlich zur Förderung von gas-, batterieelektrisch und mit Brennstoffzellen betriebenen Bussen haben wir in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geschaffen, die Förderung des Bundes für Nachrüstung von Dieselbussen mit moderner Filtertechnologie auf 95 Prozent aufzustocken.“ Eigentlich wollte er den Förderbescheid persönlich bei den Stadtwerken überreichen. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

Die Stadtwerke Neuss wollen mit der Fahrzeugrüstung ein Zeichen setzen, auch in Krisenzeiten die weitere Gestaltung und Entwicklung der lokalen Mobilität nicht zu vernachlässigen. „Die Umrüstung von Dieselmotoren auf das Niveau der modernsten Euro-Vl-Norm ist dabei ein Schritt zur Emissionsminderung. Neben der Förderung des Bundes ist dabei die Unterstützung des Landes ein wichtiger und guter Schritt für die Stadtwerke Neuss“, erklärt Florian Stein, Leiter Technik/Materialwirtschaft bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke. „Nach der Umrüstung werden wir fast nur noch Dieselbusse auf Euro-Vl-Niveau oder Hybridbusse bei uns im Einsatz haben.“ Auch an der weiteren Elektrifizierung ihrer Busflotte wollen die Stadtwerke festhalten. Ein erster E-Bus ist bereits im Pilotbetrieb in Neuss unterwegs.