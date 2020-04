Neue Kooperation in Radevormwald : Energieberatung im April nicht persönlich, dafür aber am Telefon

Radevormwald Die Stadt Radevormwald ist eine neue Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale eingegangen.

In Corona-Zeiten muss auch die Energieberatung auf anderem Weg erfolgen als über einen persönlichen Kontakt. Viele Bürger verbringen aktuell mehr Zeit als üblich in den eigenen vier Wänden. Und oftmals ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mögliche Veränderungen an einer Immobilie anzugehen. Da stellen sich so einige Fragen: Welche Fenster sind die Richtigen? Wie dick muss die Dämmung sein? Ist mein Energieverbrauch normal? Muss meine Heizung noch vor dem nächsten Winter ersetzt werden oder kann ich die Sonneneinstrahlung auf meinem Dach auch selber nutzen?