Liberale in Radevormwald : FDP verteilt Ostereier kontaktlos

Radevormwald Die Eier der FDP gehen an den Mittagstisch, das Seniorenwohnzentrum und das Johanniter-Altenheim.

In diesen Corona-Zeiten ist alles anders. „ Wir müssen umdenken und besonnen handeln“, sagt die Fraktionsvorsitzende der FDP, Annette Pizzato. Sie richtet ein großes Dankeschön an alle, die sich kümmern und ihre Hilfe anbieten. Damit meint sie vor allem die Einzelhändler, Vereine, Betriebe, die flexibel auf die eingeschränkten Freiheiten reagieren. Daher war es für die FDP auch keine Option, die traditionelle Ostereier-Verteilung am Samstag ausfallen zu lassen. „Wir haben die Eier bereits kontaktfrei an den Mittagstisch, das Seniorenwohnzentrum und das Johanniter-Altenheim verteilt“, berichtet Annette Pizzato.