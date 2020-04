Deutsch-Israelische Gesellschaft : Engelmeier ist Generalsekretärin

Oberberg Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat sich zum 1. April personell neu aufgestellt.

Die bisherige Vizepräsidentin Michaela Engelmeier aus dem Oberbergischen hat als erste Frau überhaupt am 1. April das Amt der Generalsekretärin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) übernommen. „Um die Handlungsfähigkeit und auch die Schlagkraft unserer DIG weiter zu erhöhen, um zusätzliche Impulse zu setzen, die Vernetzung zwischen den Arbeitsgemeinschaften zu verbessern, unsere Arbeit und unser Auftreten in der Öffentlichkeit noch weiter zu professionalisieren und die Präsenz noch weiter zu erhöhen, hat das Präsidium eine bereits länger ins Auge gefasste Weichenstellung vollzogen und die Stelle einer Generalsekretärin geschaffen“, sagte Präsident Uwe Becker. Zum 1. April habe Michaela Engelmeier diese Funktion übernommen und werde künftig im Zusammenwirken mit dem Präsidium in herausgehobener Stellung die Arbeit der Gesellschaft bereichern. Das Amt der Vizepräsidentin habe sie vor diesem Hintergrund abgegeben und könne sich somit ganz in die neue Rolle einbringen.