Corona-Pandemie in Radevormwald : Neue Corona-Regeln im Sana Krankenhaus

Corona-Pandemie in Radevormwald

Seit Montag gelten im Sana Krankenhaus in Radevormwald neue Regeln. Foto: Sana

Radevormwald Seit Montag gelten im Radevormwalder Krankenhaus neue Corona-Regeln. Grundsätzlich dürfen weiter nur geimpfte, getestete oder genesene Personen ins Krankenhaus. Im Freien gibt es keine Maskenpflicht mehr.

Es ist nicht die erste Fassung der Corona-Regelung für das Sana Krankenhaus Radevormwald. Und vermutlich wird es auch nicht die letzte sein. Ganz aktuell ist am Montag die aktuelle Fassung in Kraft getreten, die den Aufenthalt für Besucherinnen und Besucher sowie für Patientinnen und Patienten regelt. Das teilt Unternehmenssprecherin Susanne Kuczera auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Die Regelung gilt für unser Krankenhaus – wenn von der Sana-Gruppe eine neue Regelung kommt, können wir sie an unsere Gegebenheiten anpassen“, sagt sie.