Kultur in Radevormwald : Melodienreigen lädt wieder zum Musikcafé

Radevormwald Am 31. Oktober singt der Frauenchor unter der Leistung von Karin Hilger im Bürgerzentrum Wupper. Ein kostenloser Shuttle-Service wird eingerichtet.

Nach und nach erwacht wieder das kulturelle Leben in Radevormwald. Auch die Sängerinnen des Frauenchors Melodienreigen freuen sich, nach der langen corona-bedingten Zwangspause wieder mit einem Musikcafé auftreten zu können. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 31. Oktober, im Bürgerzentrum Wupper , Siedlungsweg 24. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass um 14.30 Uhr. Die 21. Auflage des traditionellen Musikcafés, die um 17.30 Uhr endet, steht wie immer unter der Leitung von Karin Hilger.

„Es wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem jeder Zuhörer auf seine Kosten kommen wird. Lieder von ABBA, Udo Jürgens sowie andere bekannte Schlager und Gesänge werden zu hören sein“, teilt Pressesprecherin Renate Pick mit. Zur Zeit proben die Sängerinnen mit großer Begeisterung an diesem Programm. Wie auch beim letzten Musikcafé, das vor knapp zwei Jahren über die Bühne ging, hat das Gesangs-Ensemble „Sixpack Company“ unter Leitung von Cindy Kuhn-Chuang seine Teilnahme zugesagt, worüber sich der Chor sehr freut. Außerdem wird eine Kindergruppe der Amboss-Cheerleader aus Remscheid, unter Leitung von Tatjana Diez, einen Auftritt haben. „Natürlich wird in gemütlicher Atmosphäre zu duftendem Kaffee auch wieder leckerer, selbstgebackener Kuchen gereicht“, kündigt Renate Pick an. Der Eintritt ist kostenfrei. Und es gibt noch einen besonderen Service: Für die langjährigen und treuen Konzertbesucher des Melodienreigens, die in Radevormwald wohnen, wird ein von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gesponserte Shuttle-Bus-Service zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt eingerichtet. Abfahrt ist um 14 Uhr am Busbahnhof, die Rückfahrt ist um 17.45 Uhr.