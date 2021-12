Ernüchterung auch in Neuss : Handel klagt über fehlende Frequenz wegen 2G-Regel

Ein Blick in die Krämerstraße in Neuss. Foto: Simon Janßen

Neuss Aus Sicht des Handelsverbandes NRW bewirkt die jüngst eingetretene 2G-Regelung Frequenzrückgänge in vielen Handelszweigen. Doch es gibt noch Hoffnung.

Von Simon Janßen

(jasi) Egal ob Live-Musik einer Gospelband und kostenloser Geschenke-Einpack-Service im Rheinpark-Center oder ein weihnachtlich kostümiertes Trio, das 1000 Keksrollen unters Volk in der Innenstadt brachte: Es wird derzeit viel versucht, um trotz aller Einschränkungen das Weihnachtsgeschäft voranzutreiben.

Doch der Handelsverband NRW zieht auch nach diesem Shopping-Wochenende ein ernüchterndes Fazit: Aus Sicht der Experten bewirkt die jüngst eingetretene 2G-Regelung nämlich Frequenzrückgänge in vielen Handelszweigen. Auch wenn mancherorts Bändchenlösungen etabliert wurden – so läuft es zum Beispiel im Rheinpark-Center – oder in den kommenden Tagen in Aussicht stünden, dämpften die neueren Restriktionen die Shoppinglust der Kunden und sorgten insgesamt für erhöhten Personalaufwand bei den Einzelhändlern.

„Zusätzlich zu den – meist zeitlich begrenzten – Lieferengpässen in vielen Handelsbranchen sind die Auswirkungen der eingeführten 2G-Regelungen für den Handel auch am dritten Adventswochenende spürbar“, sagt Jan Kaiser, Geschäftsführer beim Handelsverband NRW-Rheinland. „Viele Hoffnungen ruhen aktuell auf dem vierten Adventswochenende, das oftmals noch eine Belebung durch Last-Minute-Shopper erfährt und diesjährig relativ weit vor dem Heiligabend liegt. Dadurch ist für viele Kunden auch am letzten Adventswochenende noch ein entspanntes Einkaufen realistisch“, so Kaiser weiter.

Dementsprechend sei auch das Stimmungsbild im Handel am dritten Adventswochenende mäßig bis getrübt ausgefallen, bei einer nur knappen Mehrheit für die Akzeptanz der 2G-Regelungen. Weniger betrübt bis freudig zeigten sich an diesem Wochenende Händler aus den Bereichen Lebensmittel, Sport und Freizeit, Kosmetik und Körperpflege sowie vereinzelt Möbel und Haushaltswaren. „Das Thema Pandemie und Krankheit beherrscht aktuell unsere Medienlandschaft. Daher liegt für viele Kunden der Fokus in den Bereichen Fitness und Wohlbefinden, Ernährung, aber auch in der Gestaltung der nun öfters genutzten eigenen vier Wände“, ergänzt Kaiser.