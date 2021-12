Aktuelle Corona-Zahlen : Ein weiterer Omikron-Fall im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 2872 Personen (Vortag: 2769) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon sind 1144 Infizierte (1146) vollständig geimpft. Zudem gibt es einen weiteren Omikron-Fall

Zahlen Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 19 Personen (20) in einem Krankenhaus, von denen 6 (6) vollständig geimpft sind. Unverändert 397 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 25.977 Personen (25.883) sind wieder von der Infektion genesen. Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 29.246 (29.049) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte der Kreis am Sonntag mit.