Basar im Caritashaus Radevormwald : Andheri-Basar setzt seine Tradition fort

Radevormwald Nachdem im vorigen Jahr der Andheri-Basar aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, kann in diesem Jahr am 31. Oktober und 1. November im Caritashaus wieder nach Herzenslust gestöbert werden.

Am 31. Oktober und am 1. November besteht zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Caritashaus hinter der katholischen Kirche St. Marien in den vielen, schönen weihnachtlichen und nicht-weihnachtlichen Basteleien und Leckereien zu stöbern, um vielleicht schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Oder einfach sich selbst etwas zu gönnen. Im Café gibt es Kaffee und Kuchen sowie die Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Der diesjährige Erlös des Basares geht wie jedes Jahr an die Andheri-Hilfe Bonn. Mit dem Geld wird das Projekt „Stärkung der Armen und Benachteiligten in der Bundelkhand-Region“ (Nordindien) unterstützt. Hierbei wird der Fokus auf Kinderrechte und die Schulbildung der Kinder gelegt sowie auf die Unterstützung von armen Familien, in dem beispielsweise Obstbäume gepflanzt, Gemüsegärten angelegt oder Verdienstmöglichkeiten für Frauen geschaffen werden. Wie immer bei den von Andheri geförderten Projekten ist es das Ziel, dass die Menschen in den Dörfern zukünftig ohne Hilfe von außen zurechtkommen können.