Unternehmen in Radevormwald : Aus Liebe zur Schokolade

Radevormwald Angela Götz aus der Radevormwalder Ortschaft Honsberg bringt Süßes an verschiedene Orte. Die „Naschbar“ ist ein komplett ausgestatteter und liebevoll gestalteter Anhänger, der überall aufgestellt werden kann.

Angela Götz liebt süße Speisen, Schokoladen und bunte Cupcakes. Aus dieser privaten Leidenschaft hat sich 2016 ein Unternehmen gegründet, das seinen Sitz in der Rader Ortschaft Honsberg hat. Von dort aus bringt Angela Götz ihre Ideen und Kreationen in die umliegenden Städte.

In diesem Jahr war sie mit ihrer mobilen Naschbar zwar auch auf den Feierabendmärkten im Bergischen Land unterwegs und hat auch das Trecker-Treffen in Honsberg kulinarisch begleitet, aber eigentlich findet man sie auf Hochzeiten, Messen, Veranstaltungen der Industrie oder im Theater.

Feierabendmarkt Angela Götz war mit ihrer Naschbar in dieser Saison auf dem Bergischen Feierabend unterwegs, der immer im Wechsel in Hückeswagen, Wermelskirchen, Burscheid und Wipperfürth stattfindet. Der letzte Termin ist der 21. Oktober in Burscheid, dort kann man die Naschbar aus Honsberg auch live erleben.

Die mobile Naschbar, ein komplett ausgestatteter und liebevoll gestalteter Anhänger, kann für Events jeder Art gebucht werden. Zu der Naschbar gehört außerdem ein mobiles Café, das einige Sitzplätze bereithält und an den verschiedensten Orten aufgebaut werden kann. Die Idee funktioniert auf einer grünen Wiese, aber auch in innenliegenden Locations. „Zwischenzeitlich hatten wir für die Naschbar auch ein Ladenlokal in Remscheid, das es allerdings nicht mehr gibt. Also haben wir unter unser Café Rollen gemacht und bringen unser Angebot direkt zum Kunden“, sagt Angela Götz. Dass der Einzelhandel stark zurück geht, merkt man auch in der Rader Innenstadt. Dort stehen einige Ladenlokale leer.