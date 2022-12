Zugunglück in Radevomwald 1971 Gedenkstein an der Wupper wird feierlich eingeweiht

Der Gedenkstein für die Opfer des Zugunglücks, das sich vor nunmehr 51 Jahren ereignete, wurde mittlerweile an der Unglücksstelle errichtet. In Dahlerau an der L414, wo am 27. Mai 1971 auf der Wuppertalbahn zwei Züge kollidierten und 41 Schüler der Abschlussklasse der Geschwister-Scholl-Schule sowie zwei Lehrer, eine Begleitperson und zwei Bahnbedienstete das Leben verloren, erinnert nun ein Monolith samt beistehender Gedenktafel an die Verunglückten.