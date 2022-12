Mundart in Radevormwald Lust und Spaß am Ruötschen Platt wecken

Seine Großeltern und Eltern sprachen alle Platt. Die Sprache kenne er aus seiner Jugend. Doch heutzutage wende er sie so gut wie nie an. Er verstehe alles, nur beim Sprechen fiele ihm einiges schwer. Es komme ihm nicht mehr so flüssig über die Lippen. Die lockere Runde in der Kneipe gefalle ihm gut. „Jedes Mal werde ich nicht kommen können, aber immer, wenn ich in der Gegend bin, werde ich euch besuchen“, verspricht Klingenberg.