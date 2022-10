Unfall bei Radevormwald : Auto kollidiert mit Kleinkraftrad – zwei Schwerverletzte

Das Unglück passierte an der Einmündung der Straße zur Ortschaft Hulverscheidt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Radevormwald Ein 18-jähriger Zweiradfahrer und die 17-jährige Sozia sind bei einem Unfall in Radevormwald am Samstagabend schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 20.45 Uhr, als ein 73-Jähriger auf der Kölner Straße in Richtung Wupper-Talsperre unterwegs war.

Als der Radevormwalder nach links in die Straße Hulverscheidt abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem roten Kleinkraftrad, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die beiden Gestürzten, ebenfalls Radevormwalder, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kölner Straße war für die Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

(s-g)