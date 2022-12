Radevormwalder Politik diskutiert über neue Stellen Stadtrat bewilligt zusätzlichen Gerätewart

Auf der einen Seite stellte Jürgen Fischer (CDU), Berufsfeuerwehrmann in Remscheid, die Notwendigkeit eines zweiten Gerätewartes dar. Eine weitere Stelle sei „sehr sinnvoll“, schließlich müsse die Drehleiter ständig mit zwei Mann besetzt werden. Das sei in der aktuellen Situation mit einem Kameraden in Elternzeit schlichtweg nicht möglich. Ein Gerätewart alleine könne das im Ernstfall nicht bewerkstelligen.