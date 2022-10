Klassentreffen in Radevormwald : Wiedersehen der Lindenbaum-Schüler

Radevormwald Ein Klassentreffen des Abschlussjahrgangs von 1967 gab es nun in Feldermanns Hofcafé. Es wurden viele Erinnerungen an jene Zeit ausgetauscht, als die heutige Grundschule noch eine Volksschule war.

Seine Zeit auf der Lindenbaumschule hat Nitsch in guter Erinnerung. „Es war eine schöne Schulzeit, die ich nicht missen möchte“, sagt er und lächelt. Ilona Schröder dagegen ging eher ungern zur Schule, „weil unsere Lehrerin so streng war“. Aber das Klassentreffen genießt auch sie. Gerne erinnert sie sich an die vielen Ausflüge, zu den Externsteinen, zur Firma Stollwerk nach Köln oder die Besichtigung der VW-Werke in Wolfsburg. Das letzte Schuljahr verbrachte die Abschlussklasse aus Platzmangel nicht mehr in der Lindenbaumschule, die heute bekanntermaßen eine Grundschule ist, sondern in der damaligen Berufsschule in Bergerhof. Ihre alte „Penne“ haben sie vor einigen Jahren im Rahmen eines Klassentreffens besichtigt. Rolf-Dieter Nitsch kehrte mit seiner Enkelin vor einigen Jahren zurück an seine alte Schule. Ein bewegender Moment für den ehemaligen Schüler. „Sie ist dann in denselben Klassenraum gekommen, wo auch ich damals unterrichtet wurde. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, sich wieder die alten Räume anzuschauen“, sagt er. Denn verändert habe sich nur wenig.