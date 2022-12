Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Gemeinde läutet das Ende der Konsolidierung ein

Wer den aktuellen Gemeindebrief der Lutherischen Kirchengemeinde aufmerksam liest, stolpert zu Beginn des Artikels von Finanzkirchmeister Christian Schoppe über eine bewusst doppeldeutig gewählte Formulierung: „Der Anfang vom Ende“... Was so bedrohlich klingt, ist tatsächlich ein positiver Blick in die finanzielle Zukunft der Gemeinde. Denn nachdem der Jahresabschluss 2020 durch den pandemiebedingten Kirchensteuereinbruch alles andere als rosig war, ist es der Gemeinde gelungen, mit dem Abschluss 2021 das Ende des Konsolidierungsprozesses einzuläuten.