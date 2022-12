Kulturkreis in Radevormwald Ein Kammerspiel kurz vor der Explosion

Ein Kammerspiel braucht nicht viel. Das wichtigste ist eine gute Geschichte, die von gut aufgelegten Schauspielern lebendig und auf den Punkt präsentiert wird. Das hat sich offensichtlich auch das Landestheater Detmold zu Herzen genommen. Am Mittwochabend ist das Ensemble in Radevormwald im gut besuchten Bürgerhaus zu Gast, die Komödie „Ein Teil der Gans“ von Martin Heckmanns im Gepäck. Ein sehr neues Stück, das erst im März in Detmold seine Premiere gefeiert hatte. Die Inszenierung von Stefan Behrendt ist reduziert, das sechsköpfige Ensemble agiert routiniert im Zusammenspiel auf der von Ann Heine auf sehr minimalistische Art und Weise gestalteten Bühne, die mehr an ein Möbellager erinnert als an das Haus von Viktor (Hartmut Jonas) und Bettina (Alexandra Riemann). Das Paar ist aufgeregt, denn der potenzielle neue Arbeitgeber Bettinas ist mit seiner Frau am Martinstag zum Abendessen eingeladen.