Vorsorge für die Feiertage in Radevormwald und Hückeswagen Hausapotheke vor Festtagen prüfen

Wenn doch eine Notdienstapotheke aufgesucht werden muss, können Kunden per Kurzwahl 22833 vom Handy (60 Cent pro Minute) oder über die kostenlose Nummer 0800 0022833 im Festnetz die nächstgelegene offene Apotheke finden. Im Internet finden man sie über apothekennotdienst-nrw.de oder aponet.de Wer unterwegs ist, kann einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten. Denn jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin.