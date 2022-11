Neues Bismarck-Museum in Radevormwald Die „Enthusiasmus-AG“ hat’s geschafft

Dort, wo einst moderne Zweiräder für den Alltagsgebrauch und Wochenendausflug, aber auch für den Profisport hergestellt wurden und wo zwischenzeitlich die Radevormwalder für eine gute Figur an fest verankerten Heimtrainern schwitzten, stehen heute die alten Schätze von damals, restauriert und gut in Schuss in Reih und Glied. Aus der einstigen Produktionsstätte der Bismarck-Werke an der Leimholer Straße 3 ist heute und in mühevoller ehrenamtlicher Arbeit ein Museum geworden, das am Samstag ganz offiziell und feierlich eröffnet wurde.