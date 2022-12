Kaffeerösterei Drago Mocambo in Radevormwald 1600 Euro für Aktion „Lichtblicke“

Buchhalterin Ariane Grosch von der Kaffeerösterei Drago Mocambo strahlte vor Freude, als sie jetzt der Kindernothilfe des Vereins „Aktion Lichtblicke“ einen Spendenscheck über 1600 Euro überreichen konnte. „Es macht mich glücklich, wenn ich meine Mitmenschen aktiv zu einer Spendenaktion motivieren kann. Es ist doch so viel schöner, sich aktiv für eine gute Sache einzusetzen, als einfach nur einen Geldbetrag auf ein Konto zu überweisen“, sagte Ariane Grosch. Sie initiierte bereits vor drei Jahren die jährliche Spendenaktion der Firma Drago Mocambo an das Hilfsprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, das seit 1998 materiell, finanziell und seelisch in Not geratene Familien in NRW unterstützt. Gefördert wird die Aktion Lichtblicke durch die lokalen Radiosender, unter anderem auch von Radio Berg.