Haushalt für 2023 verabschiedet Radevormwald wird auch künftig sparen müssen

„Ein Haushalt ist nicht alles. Aber ohne Finanzmittel und einen entsprechenden Haushalt ist vieles oder alles nichts“, sagte Uellenberg. „Die Frage für das nächste Jahr wird sein, wie viel kommt bei den Menschen dieser Stadt von dem an, was wir tun, und wo setzen wir die Schwerpunkte?“ Viel Geld werde an vielen Stellen investiert, doch die Inflation werde auch im kommenden Jahr sicherlich die erwarteten Erträge schmälern. Trotzdem spendete Uellenberg Hoffnung: „Die Politik hat die Aufgabe, mit der Verwaltung in dieser Stadt den Motor zu stellen und der Kämmerer mit seinen Finanzmitteln den Treibstoff. Aber mir ist ein drittes ganz wichtig: Der Schmierstoff eines Motors sorgt dafür, dass der Motor rund läuft, dass er sein Drehmoment entwickelt und eine lange Lebensdauer hat. Und das sind für mich die vielen Ehrenamtler, die in dieser Stadt ihre Arbeit tun und diese Stadt zusammenhalten.“ Sein Dank richtete er an die Helfer der Flut in Dahlerau und in den Wupperorten. „Die große Hilfsbereitschaft ist ein gutes Zeichen gewesen, dass man auch in schwierigen Zeiten etwas in dieser Stadt bewegen kann.“