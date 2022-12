Goldhochzeit in Radevormwald Beim Erntedankfest hat es gefunkt

Als die Wohnung in Tefental zu klein wurde, kaufte die Familie in der Siedlung ein Vier-Parteienhaus. Zu tun gab es als Hausbesitzer und Vermieter immer genug, angefangen von Reparaturen bis zur Gartenarbeit. „Wir hatten einen riesigen Garten mit zwei Teichen und einer Partyhütte“, berichtet Lothar Henze. Doch nicht nur die Jugend verlief ähnlich, auch der berufliche Werdegang schweißte das Paar zusammen. Die gelernte Kauffrau im Groß- und Einzelhandel und der Industriekaufmann haben bis zur Rente bei der Remscheider Firma Dirostahl gearbeitet. Lothar Henze hatte den Beruf zunächst bei der Firma Haeckerstahl in Hückeswagen gelernt und sich danach bei Dirostahl beworben, wo er Abteilungsleiter war. „Meine Frau war 17 Jahre Hausfrau, bis ich sie zur Firma geholt habe“, sagt der 73-Jährige. Mit 60 und 63 Jahren konnte das Paar in Rente gehen. Langeweile kennen die Ruheständler dennoch nicht. Sie haben ihr Haus verkauft und vor acht Jahren in Radevormwald eine schicke Neubau-Eigentumswohnung mit kleinem Garten und Terrasse gefunden und geschmackvoll eingerichtet.