Unternehmen in Radevormwald : Gira-Ausbildung wird ausgezeichnet

Wermelskirchen Gira ist gleich zwei Mal für die Qualität seiner Ausbildung ausgezeichnet worden. Das Radevormwalder Unternehmen gehört laut einer Studie zu „Deutschlands besten Ausbildern“ und hat zudem das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2020“ bekommen.

In der vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ mit der Talentplattform Ausbildung.de und der Bochumer Agentur Territory Embrace Studie hat Gira vier von fünf möglichen Sternen erhalten. Grundlage der Untersuchung war eine Umfrage, bei der zwischen Ende März und Mitte Juni 2020 die 666 teilnehmenden Unternehmen jeweils 90 Fragen zu beantworten hatten. Bewertet wurden die Betreuung und Einbindung der Auszubildenden in den Firmenalltag, das Lernen im Betrieb, die Erfolgsaussichten nach Abschluss, die Anwendung innovativer Methoden und das Personalmarketing. „Gepunktet haben wir hier vor allem mit der Ausbildungstiefe und der Einbindung unserer Auszubildenden in betriebliche Abläufe“, berichtet Annabelle Rothe. So lernen etwa kaufmännische Auszubildende bei Gira bis zu 20 Abteilungen in der Praxis kennen. Positiv vermerkt wird auch das Angebot an Schulungen, das von Englischkursen bis hin zu Rhetorik-Workshops und Projektmanagement-Seminaren reicht. Verbesserungsbedarf sieht Rothe bei der digitalen Ausstattung und der Vermittlung umfassender digitaler Kompetenzen. „Da wir in der Corona-Krise auch im Ausbildungsbereich auf mobiles Arbeiten und virtuelle Netzwerke setzen, haben wir hier inzwischen aber einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Traditionell gehöre zur Ausbildungskultur bei Gira, selbständig zu arbeiten. Konzeption und Umsetzung eigener Projekte soll dazu beitragen.