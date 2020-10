Freizeitbad in Radevormwald : Nessi-Kinderland öffnet nach Corona-Pause wieder ab Samstag

Freizeitbad in Radevormwald

Radevormwald Nach rund einem halben Jahr darf im Kinderbereich des Life-Ness wieder gespielt werden. Der Kleinkinderbereich mit dem Bällebad bleibt aber vorerst geschlossen. Ein Hygienekonzept sorgt für die Sicherheit der Besucher.

Das Nessi-Kinderland des Freizeitcenters Life-ness ist seit dem Beginn der Pandemie im März geschlossen, das soll sich am Samstag ändern. Nach über einem halben Jahr Pause öffnet das Kinderland am Samstag, 14.30 Uhr, wieder seine Pforten, um Kindern und Familien eine Möglichkeit zum sicheren Spielen zu geben.

Geöffnet ist das Kinderland vorerst nur an Samstagen und Sonntagen von 14.30 bis 18.30 Uhr. Die Sitzplätze wurden von 199 auf 70 reduziert. „Wir haben die Sitzbänke und Tische weit auseinander gezogen und achten darauf, dass die Eltern den Mindestabstand einhalten. Auf den Verkehrswegen besteht Maskenpflicht, an den Tischen und während des Spielens nicht“, sagt Marzena Weinlich. Der große Kletterturm ist geöffnet, die Trampoline stehen für Einzelnutzung bereit und die Hüpfburgen dürfen von vier Kindern gleichzeitig genutzt werden. Der Kleinkindbereich mit dem Bällebad bleibt geschlossen. Genau wie in den anderen Bereichen des Life-ness werden die Besucherplätze für das Nessi Kinderland online vergeben. Eltern können für sich und ihre Kinder feste Zeitfenster buchen.