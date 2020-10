Jugend in Radevormwald : Die Evangelische Jugend verlässt das Wartburghaus

In den neuen Räumlichkeiten haben Philipp Gosens, Eva Bierwirth, Regina Weißheim und Robin Köster (von vorne nach hinten) im Gemeinschaftsraum das Logo der Evangelischen Jugend an die Wand gemalt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Evangelische Jugend richtet sich an ihrem neuen Standort im Pfarrhaus an der Krankenhausstraße ein. Die „WoKo-Woche“ findet zum letzten Mal im Wartburghaus statt.

Von Flora Treiber

Der Umzug der Evangelischen Jugend der lutherischen Kirchengemeinde steht kurz bevor. Die Wohn- und Kochwoche (WoKo), an der in diesem Jahr zwölf junge Erwachsene teilnehmen, findet zum letzten Mal im Wartburghaus statt. In der WoKo-Woche leben die Mitarbeiter und Teamer der Jugendgruppe für eine Woche in einer WG zusammen, kochen gemeinsam und stärken auf diese Weise ihren Zusammenhalt.

In diesem Herbst war das Team um Jugendleiterin Julia Müller mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Die Jugendräume werden aus dem Wartburghaus in das Pfarrhaus in der Krankenhausstraße umziehen. „Der Umzug ist für Mitte November geplant, sodass wir das neue Jahr auf jeden Fall in den neuen Räumen starten können. Dann ist das Wartburghaus auch offiziell geschlossen“, sagt Julia Müller.

Info Das Wartburghaus schließt Ende de Jahres Pläne Das Wartburghaus der lutherischen Kirchengemeinde an der Andreasstraße wird zum Ende des Jahres geschlossen. Die Evangelische Jugend und das Gemeindeamt ziehen im November in das Pfarrhaus in der Krankenhausstraße um, dann werden auch die Telefone umgestellt. Die Gemeinde will den alten Standort erhalten, aber ohne das Wartburghaus, denn das ist für die Gemeinde zu groß und zu teuer im Unterhalt. Die Pläne für die Entwicklung des neuen Standorts auf dem alten Grundstück sind in der Entwicklungsphase.

Die lutherische Gemeinde kann das Wartburghaus aufgrund seiner Größe nicht mehr unterhalten, wird den Standort aber erhalten. Auf dem Grundstück des Wartburghauses wird in den nächsten Jahren ein neuer Treffpunkt für die Gemeinde, auch für die Jugendgruppen, entstehen. Die Übergangszeit verbringt die Evangelische Jugend im Untergeschoss des Pfarrhauses. „Die neuen Räume sind wesentlich kleiner und fordern uns heraus. Trotzdem werden wir es uns hier gemütlich machen.“

Nicht nur Julia Müller, sondern auch die anderen Mitarbeiter, die sich für die Evangelische Jugend einsetzen, trauern dem Wartburghaus hinterher. „Da hatten wir natürlich sehr viel Platz und tolle Möglichkeiten. Schön ist, dass wir am neuen Standort einen großen Garten haben“, sagt Philipp Gosens. Der 20-Jährige engagiert sich seit sechs Jahren für die Jugendarbeit der Kirchengemeinde, leitet Jugendgruppen und schätzt den Zusammenhalt. Er hat in dieser Woche mitgeholfen die neuen Räumlichkeiten neu zu streichen, zu tapezieren und den Umzug vorzubereiten. In dem neuen Gemeinschaftsraum hat es das Logo der Evangelischen Jugend bereits an die Wand geschafft. „Jetzt wird es langsam gemütlich. Wir werden auch einige Möbelstücke aus dem Wartburghaus mitnehmen, damit wir uns hier heimisch fühlen“, sagt Julia Müller. Neben dem Wohn- und Essbereich der Jugendräume, die für Gemeinschaft und kreative Angebote genutzt werden, verfügt der neue Standort über eine kleine Küche, ein Bad sowie ein Jugendbüro. Dort werden in Zukunft Teamgespräche sowie Beratungsangebote stattfinden. Umziehen wird die Evangelische Jugend zusammen mit dem Gemeindeamt, das dann auch von der Krankenhausstraße aus agiert.

Dass die WoKo-Woche in diesem Herbst zum letzten Mal im Wartburghaus stattfinden wird, stimmt die Teamer der Evangelischen Jugend sentimental. An dem alten Standort haben sie viel erlebt, und auch Rader Traditionsveranstaltungen, wie beispielsweise die Jugenddisko haben jahrzehntelang an diesem Ort stattgefunden.