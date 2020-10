Bauern in Radevormwald : Landwirte beklagen trockenes Jahr – und fürchten Afrikanische Schweinepest

Radevormwald Die Trockenheit machte den Bauern in Rade im Jahr 2020 mehr Sorgen als die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Mit Sorge betrachten Viehhalter die Entwicklung bei der Afrikanischen Schweinepest.

Ortslandwirt Holger Gesenberg kann für das Jahr 2020 nur ein durchwachsenes Fazit ziehen. Der viele Regen, den er und andere Landwirte sich für 2020 gewünscht haben, ist ausgeblieben. Obwohl es im Februar doppelt so viel geregnet hat, wie durchschnittlich und sich die Talsperren in dieser Zeit gut gefüllt haben, war der Rest des Jahres zu trocken. Im Mai zum Beispiel fiel nur ein Viertel der Regenmenge, die für diesen Monat in Radevormwald durchschnittlich ist. Die Talsperren in und rund um Radevormwald zeigen das aktuell gut. Der Sommer war trocken.