Verwaltung in Radevormwald : Neubürger bekommen Rade-Tasche

Radevormwald Die Stadtverwaltung greift eine Anregung aus der Politik auf, das Willkommen etwas netter zu gestalten. Die Rade-Tasche enthält zahlreiche Informationsmaterialen.

Und wie sieht das Willkommen für die Neubürger in den Nachbarstädten aus? In Hückeswagen erhalten sie ebenfalls Prospektmaterial und den Müllkalender. Außerdem gibt es einen Gutschein für eine Stadtführung. „Dabei wird dann nicht nur auf die Historie von Hückeswagen eingegangen, sondern den neuen Einwohnern auch gezeigt, wo man was in der Stadt unternehmen kann“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Heike Rösner. In Wermelskirchen enthält das „Begrüßungspaket“ unter anderem ein Schreiben der Bürgermeister, einen Aufkleber mit dem Stadtwappen, Informationen zum Wanderbus und zu VHS, einen Stadtplan nebst Infoblatt zur Stadt, sowie drei Gutscheine: fürs Hallenbad, den Geschichtsverein und die Stadtbücherei.