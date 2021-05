Wettbewerb in Rommerskirchen : Bürgerstiftung ruft zum Azubi-Wettbewerb auf

Rommerskirchen Die Bürgerstiftung Rommerskirchen hat zum neunten Mal in Folge den Azubi-Wettbewerb ausgeschrieben. Einmal im Jahr werden mit der Auszeichnung die zwei besten Auszubildenden aus der Gemeinde prämiert.

Einer der Preise geht traditionell an die beste Auszubildende oder den besten Auszubildenden in einem Betrieb in Rommerskirchen, der zweite Preis an jemanden, der seine Ausbildung in einem Unternehmen außerhalb der Gemeindegrenzen macht, aber in Rommerskirchen wohnt. Auf eine bestimmte Branche sind die Bewerber nicht festgelegt. „Im letzten Jahr wurden zwei Verwaltungsmitarbeiter ausgezeichnet“, erzählt Elmar Gasten, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. „Aber egal, ob jemand im Einzelhandel, in einem Handwerk, in der Gastronomie oder der Verwaltung eine Ausbildung macht: entscheidend ist das Zeugnis der Berufsschule, der IHK oder Handwerkskammer.“ Wer also gute Abschlussnoten habe, habe auch gute Chancen auf den Preis in Höhe von je 500 Euro. „So einen Betrag am Start des Berufslebens können die jungen Leute gut gebrauchen“, meint Elmar Gasten. „Da die Auszeichnung ja immer zu Beginn des Sommers stattfindet, wurde in den vergangenen Jahren schon so mancher Urlaub damit finanziert“, erzählt er. Ob das in diesem Jahr auch möglich sei bleibe abzuwarten.