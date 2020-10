Brandstiftung in Radevormwald : Unbekannte kokeln Hochsitz an

Önkfeld Jemand hat versucht, den Holzbau in der Nähe von Önkfeld anzuzünden. Jagdpächterin Claudia Möllney. schätzt den entstandenen Schaden auf eine vierstellige Summe.

Wilfried Fischer, der oberbergische Kreisbrandmeister, wohnt ganz in der Nähe des Tatorts, in Ümminghausen. „Der Hochsitz steht im Dreieck zwischen Ümminghausen, Birken und Im Kamp“, berichtet er. Bei einem Spaziergang mit dem Hund in der Nähe sei ihm am Morgen eine weitere Spraydose am Boden aufgefallen, die angekokelt war. Vor einiger Zeit hatten Unbekannte in dem Waldstück auch ein Lagerfeuer angezündet. „Nach den Schilderungen spricht einiges dafür, dass dort eine Brandstiftung versucht wurde“, meint Fischer. Es könne nicht schaden, wenn die Anwohner in nächster Zeit die Augen offen hielten.