Sanierung der Kohlstraße in Radevormwald „Nicht erst nach Beschluss mit Anliegern sprechen“

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat kündigt an, sich gegen den geplanten Vollausbau der Kohlstraße und der Dahlhauser Straße zu positionieren. Im jüngsten Bauausschuss war es um die Sanierung der Kohlstraße gegangen, die von der Stadt für 2024 geplant ist (unsere Redaktion berichtete). Da die Straße noch nie vollständig ausgebaut wurde, so erläuterte Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, sei die Maßnahme rechtlich ein Erstausbau. Das bedeutet, nicht das Kommunale Abgabengesetz (KAG), sondern das Bundesbaugesetz (BBauG) ist die Grundlage, was eine Beteiligung der Grundstückseigentümer von 90 Prozent an den Kosten bedeutet. Eine Kostenübernahme durch den unter der vergangenen NRW-Landesregierung geschaffenen Entlastungsfonds ist nicht möglich – dieser betrifft nur Maßnahmen nach dem KAG.