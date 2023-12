Kulturkreis Radevormwald Satire kurz vor dem Untergang

Der Titelheld, weniger heldenhaft als moralistisch, wenngleich er durchaus große Reden zu schwingen in der Lage ist – schließlich ist er Werbetexter –, bewegt sich in zwei Welten. Am Tag in der des Berufstätigen, des Fleißigen, des Idealisten. Und in der Nacht in den Bordellen, der Halbwelt, im Hemmungslosen. Dort wird er zum Realisten, was in Sätzen wie diesem mündet: „Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen. Und die Gerechten schon gar nicht.“ Und wenn Kommunist (Matthias Guggenberger) und Nazi (Arno Kempf) wie zwei tollwütige Hunde aufeinanderprallen, wird klar, dass weder der eine noch der andere Vernunft und Recht verkörpern. Sarkastisch mutet es da an, dass die Leuchtschrift zu dieser Szene anzeigt: „Eine große Zeit.“