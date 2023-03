Aktion der Kreissparkasse Köln Rader Schüler nehmen teil an Hochbegabten-Akademie

Auch zwei Schüler aus Radevormwald werden an der 58. Kinderakademie der Hochbegabten-Stiftung der Kreissparkasse Köln teilnehmen, die vom 3. bis 8. April in Lindlar stattfindet. An der diesjährigen Kinderakademie beteiligen sich 81 Grundschüler (39 Mädchen und 42 Jungen) der 3. oder 4. Klassen aus Schulen des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Oberbergischen Kreises. Die Mädchen und Jungen werden in Kleingruppen (etwa 16 Personen) an vier Unterrichtstagen täglich sechs Schulstunden unterrichtet; hierfür konnten sie verschiedene Fächer auswählen: Astronomie, Forensik, Mathematik, Physik und Chemie sowie Theater. Zum Abschluss am 8. April präsentieren die Kinder im Kulturzentrum Lindlar die Ergebnisse und erhalten ihre Zertifikate aus den Händen von Christian Bonnen, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, und Christian Brand, Geschäftsführer der Stiftungen der Kreissparkasse.