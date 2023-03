Radevormwalder Nachwuchspolitiker nehmen ihre Arbeit auf Jugendbeirat trifft sich zur ersten Sitzung

Weniger Zurückhaltung zeigten dagegen die Mitglieder in der folgenden Diskussion. Die ersten Themen, mit denen sich der Jugendbeirat nun zeitnah auseinandersetzen will, scheinen festgezurrt: Wasserspender und Internetversorgung an den Schulen, ein Volleyballfeld und die ehemalige BMX-Fläche hinter der Fast-Food-Kette McDonald‘s, sowie ein neues Logo samt Social-Media Account für das Gremium waren die ersten Punkte, mit denen sich die Nachwuchspolitiker in ihrer ersten Sitzung beschäftigten. Um die Installation von Wasserspendern an allen weiterführenden Schulen sowie eine ordentliche Internetverbindung will sich das Gremium offensichtlich als allererstes kümmern. Hier sieht vor allem Leander Teichert einen großen Bedarf. Der Sommer sei nicht mehr weit, sagte er. Damit sich die Schüler dann ordentlich hydrieren könnten, ohne literweise Wasser in die Schule schleppen oder ihre Trinkflaschen an den wenig hygienischen Waschbecken der Schultoiletten nachfüllen zu müssen, seien ausreichende Wasserspender an den Schulen nützlich und wichtig. Shayan Stark sah das etwas anders. An seiner Sekundarschule sah er keinen großen Bedarf. In der Mensa, so seine Ausführungen, stünde kostenloses Wasser für die Schüler bereit. Doch die Mensa, stellten die übrigen Mitglieder dann prompt fest, sei nur in bestimmten Pausen geöffnet, das Wasser damit nur punktuell zugänglich. In der Armin-Maiwald-Schule würden sich Schüler über einen Wasserspender freuen, urteilten jene Jugendvertreter, die die Bildungseinrichtung an der Elberfelder Straße besuchen.