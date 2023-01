Regionalhistoriker in Radevormwald Das plant der Geschichtsverein für 2023

Zum einen sind mehrere neue Buchveröffentlichungen in Vorbereitung. Interessant für eine breitere Leserschaft werde besonders der Band „Das ist meine Heimat – Bilder und Geschichten aus der Vergangenheit der Stadt Radevormwald“ sein. „Das Buch ist derzeit in der Abschlussphase“, berichtet der Vorsitzende. „Es wird etwa 100 Seiten stark sein, und es richtet sich an junge und erwachsene Leser, von zwölf bis 99 Jahren sozusagen.“ Angeregt wurden die Radevormwalder BGVler durch das Buch „Erklär mir mal Wuppertal“, das ebenfalls regionale Geschichte so aufarbeitet, dass sie auch für jüngere Leser ansprechend ist. Erscheinen soll die Radevormwalder Version zum Stadtfest, das in diesem Jahr auf den Muttertag fällt.