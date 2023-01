Neuwahlen in Kamp-Lintfort Simon Lisken bleibt CDU-Chef

Lisken blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück, nachdem 2021 die Versammlung aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war. Ein großes Thema für die Christdemokraten sei in dieser Zeit die Bildung gewesen. Schon vor Jahren habe man darauf hingewiesen, dass die Stadt Schulgebäude zu sanieren und zu erweitern habe, weil die Anzahl der Grundschulkinder steige. Außerdem benötige der Offene Ganztag mehr Platz. Zusammen mit den Eltern sei an der Ebertschule eine Online-Petition ins Leben gerufen worden, die von über 680 Personen unterschrieben worden sei. Im Laufe der nächsten Jahre werde die Ebertschule nun saniert und erweitert. Neben der Bildung seien die Finanzen ein großes Thema gewesen. Der Etatentwurf für das Jahr 2023 sei von allen Fraktionen außer der SPD-Mehrheitsfraktion abgelehnt worden, weil er nicht nachhaltig und solide aufgestellt worden sei, so die CDU. „Als familienfreundliche Stadt sollten wir aufpassen, zukünftigen Generationen keine Schulden zu hinterlassen, die kaum noch zu begleichen sind und bei allen Entscheidungen ein gutes Maß finden“, stellte Lisken fest. Dietmar Fischer und Lars Richter wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden der CDU gewählt.