Gastronomie in Radevormwald Restaurant „Albatros“ will kulinarisch beflügeln

Im August 2022 stürzten sich die Geschwister in ein neues Projekt und erfüllten sich mit der Übernahme von Haus Hasenburg den Traum eines eigenen Restaurants. Im November folgte die Eröffnung. Als Küchenchef holte sich Alvaro für sein Ristorante extra einen erfahrenen und weltoffenen Küchenchef aus der italienischen Hafenstadt Livorno ins Boot. Bis vor einem Jahr betrieb Antonio Soggia (64) noch selbst eine Trattoria in Südtirol. Die verheerende Pandemie in ganz Italien aber trieb den Küchenchef, der rund um die Welt schon aktiv war – unter anderem auf den Kanaren, im Süden Spaniens und im US-Bundesstaat Louisiana – nach 31 Jahren zur Schließung.