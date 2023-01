Engagierte Bürgerin starb mit 82 Jahren Châteaubriant-Freunde trauern um Helga Hensberg

Helga Hensberg habe sich an dem Austausch mit der französischen Partnerstadt von Anfang an engagiert beteiligt, würdigt Wolfgang Finger die Verstorbene. „Zuerst im Schüler- und Jugendaustausch, der sich später zum Erwachsenenaustausch entwickelte.“ Dabei habe sie gemeinsam mit Klaus Haselhoff die jährlichen Treffen, die abwechselnd in Radevormwald und Châteaubriant stattfanden, organisiert. „Das Besondere am Erwachsenenaustausch ist, dass sich die Familien gegenseitig einladen, zu Hause wohnen und gemeinsame Zeit miteinander verbringen, Ausflüge unternehmen und das gesellige Beisammensein in der Gruppe schätzen“, schreibt Finger.