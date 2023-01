Karneval in Radevormwald Royaler Besuch im Bürgerhaus

Wie sehr hatten sie sich auf diesen Moment gefreut. Die Prinzen im kompletten Ornat, fein herausgeputzt, mit Zepter in der Hand und Königsfasanenfedern auf dem Kopf, ihre Prinzessinnen an der Seite, mit weiten, langen Samtkleidern und Krönchen auf dem Kopf. Das Ornat in den Stadt- oder Vereinsfarben, Gelb-blau, Schwarz-weiß oder Rot-weiß. Endlich würden die Tollitäten der Region aufeinandertreffen, Sessionsorden austauschen und sich kennenlernen. Die Karnevalsprinzen und Prinzessinnen, viele von ihnen mit den historisch längsten Amtszeiten. Denn viele harren nun schon seit zwei Jahren aus, von der Pandemie auf Stand-by gesetzt und warten sehnsüchtig auf ihren Einsatz. Die Freude darüber, dass in diesem Jahr eine normale Karnevalssession gefeiert werden könnte, ist am Freitagabend im Bürgerhaus besonders deutlich zu spüren.