Kunstinitiative Radevormwald So sehen die neuen Künstlerfahnen aus

Er platzierte seine Kunstobjekte in seinem Atelier, fotografierte diese mal von der einen, mal von der anderen Seite ab, mit Lichteinfall und ohne. Die Bilder bearbeitete er zusätzlich am Computer mit Photoshop, veränderte Größe und Farben. „Es ist so gesehen eine Abstrahierung meiner Serie.“ Weil seine Fahnen in der ersten Jahreshälfte und somit im Frühjahr wehen sollten, wählte Dahlhausen fröhliche und frühlingshafte Farben aus. Insgesamt experimentierte der Bonner Künstler mit 80 selbstgebastelten Fähnchen in seinem Atelier, aus denen er letztendlich acht auswählte, die nun unter dem Namen „Kreis-Verteiler“ am Radevormwalder Verteilerkreis wehen. Ein Wortspiel des Künstlers.