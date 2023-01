Briefkasten in Radevormwald gesprengt Schwere Schäden durch Vandalismus-Serie

Mehrere Fälle von schwerem Vandalismus gab es am vergangenen Wochenende in Radevormwald. Wie oberbergische Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte am Sonntagabend in der Nordstraße einen Briefkasten gesprengt. Der Briefkasten ist in der Hauswand eines Mehrfamilienhauses eingebaut. Gegen 19.45 Uhr steckten die Täter Feuerwerkskörper in den Briefkasten und sprengten diesen damit. Dadurch wurde auch die Hauswand im Inneren des Gebäudes beschädigt.