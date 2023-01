Radevormwalderin vor Gericht Rassistische Beleidung – oder ein Tippfehler?

Über das Jobcenter hatte sich eine 43-jährige Radevormwalderin so sehr geärgert, dass sie im August eine beleidigende E-Mail an den für sie zuständigen Mitarbeiter abschickte. Der Inhalt dieses Schreibens lag nun auf dem Tisch des Richters am Wipperfürther Amtsgericht. Denn der Text war rassistisch – und ist damit laut Strafgesetzbuch strafbar.